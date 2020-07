16.000 Euro Schaden 23-Jähriger prallt mit seinem Pkw in die Beifahrerseite eines anderen Pkws – drei Verletzte

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 21. Juli, gegen 6.55 Uhr, kam es in Biburg im Kreuzungsbereich der Ortsverbindungsstraße zwischen Gaden und Perka und der Kreisstraße KEH22 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 23-jähriger Pkw-Lenker fuhr auf der Ortsverbindungsstraße von Norden kommend in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah er eine 52-jährige Pkw-Fahrerin, die auf der vorfahrtsberechtigten Kreisstraße KEH22 fuhr und stieß in die Beifahrerseite ihres Pkws.