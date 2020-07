Einsatz in Bad Gögging 56-Jährigen tot aus der Abens geborgen – die Polizei geht von einem tragischen Unglücksfall aus

Foto: Iryna Denysova/123rf.com

Am Dienstag, 21. Juli, kurz nach 16.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass in der Abens im Bereich des Alten Kurparks in Bad Gögging eine tote Person aufgefunden worden ist.