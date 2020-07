Zeugenaufruf Unbekannter Pkw-Fahrer stößt mit 13-jährigem Radfahrer zusammen

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Dienstag, 21. Juli, um 17.20 Uhr, kam es in Gaimersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem 13-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer befuhr die Ingolstädter Straße in Richtung Friedrichshofen auf dem linksseitigen, für seine Richtung nicht freigegebenen, Radweg.