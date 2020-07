Unfallflucht geklärt Pkw-Fahrer streift beim Ausparken ein anderes Auto und haut ab – Zeugen beobachten Vorfall

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 21. Juli, gegen 14.40 Uhr, streifte ein Pkw-Fahrer in der Nähe der Klinik Kipfenberg beim Ausparken ein anderes Auto. Zwei aufmerksame Zeugen konnten den Vorfall beobachten und sich das Kennzeichen merken, bevor der Pkw die Unfallstelle verließ, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern.