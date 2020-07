Ohne Kennzeichen 24-Jähriger war betrunken auf einem E-Scooter unterwegs

Foto: 123rf.com

Ein 34-jähriger Ingolstädter wurde am Dienstag, 21. Juli, 0.24 Uhr, kurz nach Mitternacht in der Wagnerwirtsgasse in Ingolstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen.