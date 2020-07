Polizei sucht Zeugen Gelbe und rote Schmierereien an Wänden und Objekten in Neustadt an der Donau

Foto: 123rf.com Seit Anfang Juni dieses Jahres wurden im Gemeindebereich Neustadt an der Donau mehrere Graffitis durch einen bisher unbekannten Täter gesprüht. Neustadt an der Donau. Die Schmierereien wurden auf verschiedenen Wänden beziehungsweise Objekten angebracht. Es handelt sich dabei zumeist um das Wort „Zigo“ in gelber beziehungsweise roter Farbe. Es entstand bisher ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe eines vierstelligen Eurobereiches. Die Polizeiinspektion Kelheim bittet Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachten konnten beziehungsweise etwas wissen, sich unter der Telefonnummer 09441/ 50420 zu melden.