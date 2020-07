Über 100 Mitteilungen Betrugsmasche „falscher Polizeibeamter“ – Polizei bittet Zeugen und Opfer, sich zu melden

Foto: Gaj Rudolf/123rf.com

Wie bereits berichtet, kam es Anfang letzter Woche in der Region zu einer Welle von betrügerischen Anrufen mit der Masche des sogenannten „falschen Polizeibeamten“. Innerhalb kurzer Zeit gingen bei der Polizei in Ingolstadt über 100 Mitteilungen über entsprechende Anrufe mit Schwerpunkt in den Gemeinden Kösching, Lenting und Stammham ein.