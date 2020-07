Die Kripo ermittelt Radlader kippt um und klemmt junge Frau zwischen dem Führerhaus und einem Holzstoß ein

Am Samstagvormittag, 18. Juli, gegen 10.15 Uhr, kam es bei Arbeiten mit einem Radlader zu einem Unfall, bei dem eine junge Frau schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen.

Rohrbach/Landkreis Pfaffenhofen. Zur Unfallzeit führte die Geschädigte auf einem Anwesen in Rohrbach im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm Arbeiten mit einem Radlader durch. Aus noch ungeklärter Ursache kippte der Radlader um und klemmte die junge Frau zwischen dem Führerhaus und einem Holzstoß ein. Nach erfolgreicher Reanimation durch den Notarzt, wurde die Verunglückte schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo sie derzeit intensivmedizinisch betreut wird.

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Ingolstadt hat die ersten Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens aufgenommen, die vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizei weitergeführt werden.