Verhaftung Gesuchtes kriminelles Pärchen festgenommen – es lagen gleich drei Haftbefehle vor

Foto: Bundespolizei

Die Bundespolizei in Augsburg hat am Samstag, 18. Juli, ein kriminelles Pärchen in Augsburg festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hatte mit drei Haftbefehlen nach den beiden gesucht.