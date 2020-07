1,6 Promille Polizei öffnet nach Trunkenheitsfahrt eines 56-Jährigen dessen Wohnung

Foto: 123rf.com

Der Polizei wurde am Sonntagabend, 19. Juli, um 18 Uhr, ein in Schlangenlinien fahrender Pkw in der Ettinger Straße in Ingolstadt mitgeteilt. Der Zeuge verlor jedoch das Fahrzeug aus den Augen, weshalb die Beamten die Halteradresse anfuhren.