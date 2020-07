Festgenommen 36-Jähriger klaut Grillfleisch und Turnschuhe aus Wohnung in Geisenfeld

Foto: Ursula Hildebrand

Ein zunächst unbekannter Täter gelangte am Sonntag, 19. Juli, um 0.05 Uhr, über eine nicht versperrte Terrassentüre in ein Anwesen in der Augsburger Straße in Geisenfeld. Dort durchsuchte der Täter das Erdgeschoss und entwendete aus einem Kühlschrank Grillfleisch im Wert von 50 Euro. Anschließend entwendete der Täter im Obergeschoss zwei paar neue Turnschuhe im Wert von circa 150 Euro.