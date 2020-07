Polizei bittet um Hinweise Unbekannter klaut EC-Karte einer 81-Jährigen

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 16. Juli, wurde gegen 17 Uhr eine 81-jährige Mainburgerin bei einem Getränkemarkt in der Regensburger Straße in Mainburg von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser bat sie um etwas Kleingeld und hat sie dabei leicht körperlich bedrängt.