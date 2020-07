1,5 Promille 43-Jähriger baut unter Alkoholeinfluss einen Unfall

Am Freitag, 17. Juli, ereignete sich in Siegenburg in den späten Abendstunden ein Verkehrsunfall. Gegen 23.45 Uhr fuhr ein 43-Jähriger aus dem Gemeindebereich Schierling auf den Kreisverkehr an der Bundesstraße B301 auf und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen.