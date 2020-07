Kurioser Einsatz In einem Bushäuschen – 27-jähriger Ingolstädter wollte grillen

Foto: 123rf.com

Der Polizei wurde am Donnerstagabend, 16. Juli, 18.52 Uhr, eine männliche Person mitgeteilt, die an einer Bushaltestelle in der Münchener Straße Feuer machen soll.