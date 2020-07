Die Polizei ermittelt Streit in einer Shisha-Bar − 33-Jähriger bedroht 23-Jährigen

Am Samstag, 18. Juli, gegen 3.15 Uhr, kam es in einer Shisha-Bar in Abensberg zu einem Streit zwischen den beiden Beteiligten. Im Laufe dessen zog einer der beiden ein Messer und bedrohte den Anderen damit.