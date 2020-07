Keine Verletzten Brandfall in Baar-Ebenhausen – Selbstentzündung in einem Verwertungsbetrieb

Foto: 123rf.com

In einem Entsorgungsbetrieb in Ebenhausen-Werk in Baar-Ebenhausen geriet am Mittwochnachmittag, 15. Juli, gegen 16.45 Uhr, durch Selbstentzündung eine geringe Menge zur Verwertung bestimmten Materials in Brand.