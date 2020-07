Unfall in Train Zwei 13-Jährige kommen sich mit ihren Fahrrädern in die Quere

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch, 15. Juli, gegen 13.45 Uhr, fuhren zwei 13-jährige Fahrradfahrer aus Elsendorf zusammen auf dem Fahrradweg an der B301 von St. Johann in Richtung Siegenburg. Als sie gerade nebeneinander fuhren, stießen Beide mit den Lenker zusammen und stürzten.