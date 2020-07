Ermittlungen in Saal Mehrere Vögel gequält und getötet – 21-Jähriger unter Verdacht

Am Mittwoch, 15. Juli, wurde der PI Kelheim ein verstörender Sachverhalt mitgeteilt.

Saal an der Donau. Demnach soll ein Mann in einer Wohnung mehrere Vögel mit Schnüren und Schnürsenkeln festgebunden haben. Es handelte sich hierbei um Haussperlinge, im Volksmund auch Spatzen genannt. Etwa sechs Vögel wurden an einen Gartenstuhl gebunden, drei weitere Vögel waren ebenfalls mit Schnüren um die Füße festgemacht und wurden von den drei kleinen Kindern der Familie festgehalten. Alle Vögel versuchten immer wieder erfolglos, wegzufliegen. Das Familienoberhaupt, ein 21-jähriger Mann, verhielt sich sehr aggressiv. Er nahm einen Vogel und schmiss ihn laut Zeugenaussage an die Wand, so dass dieser regungslos liegenblieb. Einem weiteren Vogel schlug er den Kopf ab.

Bei einer anschließenden Nachschau konnten die Beamten den Gartenstuhl in der Wohnung auffinden. Darauf lag ein toter Haussperling, der noch mit Schnürsenkeln an der Lehne des Stuhls befestigt war. Die weiteren Vögel konnten nicht mehr aufgefunden werden. Der aus Sierra Leone stammende Mann machte keine Angaben zu deren Verbleib. Gegen ihn wurde eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz sowie nach dem Bundesnaturschutzgesetz erstellt.