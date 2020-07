Vorfall in Langquaid Zwei Maskierte überfallen 24-Jährige und schlagen zu

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch, 15. Juli, gegen 21.30 Uhr, lag eine 24-jährige Frau laut eigenen Angaben unter einer Schaukel am Kinderspielplatz in der Käthe-Kollwitz-Straße. Während sie mit geschlossenen Augen Musik hörte, näherten sich ihr von hinten zwei maskierte Personen, die sie sofort angriffen.