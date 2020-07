Unfall in Ingolstadt Fehler beim Fahrstreifenwechsel – vier beschädigt Fahrzeuge, 6.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 15. Juli, 11.30 Uhr, befuhr eine 23-Jährige die Hindenburgstraße in Ingolstadt in östlicher Richtung auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Links neben ihr fuhr ein Sattelzug, als es zum Unfall kam