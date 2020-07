2,5 Promille Betrunkener Dieb auf dem Flohmarkt unterwegs – Pfanne und Radio geklaut

Foto: 123rf.com

Der Polizei wurde am frühen Sonntagnachmittag, 12. Juli, um 13.30 Uhr, ein Diebstahl auf dem Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße in Ingolstadt mitgeteilt.