Zeugen gesucht Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in Wolnzach – iPhone und iPad entwendet

Wolnzach. Die Bewohnerin eines Anwesens in der Gabelsbergerstraße in Wolnzach meldete am Sonntag, 12. Juli, den Diebstahl eines silberfarbenen iPhones SE sowie eines gleichfarbigen iPads. Die Geräte hätten sich am Küchentisch befunden, am Sonntagfrüh stellte die Geschädigte fest, dass sie fehlten. Laut ihren Angaben könnte der Täter möglicherweise durch eine versehentlich unversperrt gebliebene Türe von der Garage ins Wohnhaus gelangt sein. Die Bewohnerin war zur Tatzeit zu Hause, hat aber von dem Diebstahl selbst nichts bemerkt. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 11. Juli, 22.30 Uhr, und Sonntag, 12. Juli, circa 7 Uhr.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer Samstagnacht Beobachtungen hierzu gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Geisenfeld in Verbindung zu setzen.