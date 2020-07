Niemand verletzt Pkw-Brand mit Folgen – Fassade eines Wohnhauses erhitzt sich

Foto: Berufsfeuerwehr München

Am Sonntag, 12. Juli, um 15.44 Uhr, ist die Feuerwehr München zu einem Fahrzeugbrand in der Streitfeldstraße in München gerufen worden. Glücklicherweise gab es keine verletzten Personen.