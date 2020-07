Unfall Zwei Radfahrerinnen stoßen mit Lenkern aneinander – 69-Jährige stürzt und verletzt sich schwer

Kösching. Am Sonntag, 12. Juli, um 17 Uhr, befuhren eine 16-Jährige und eine 69-Jährige den Radweg von Desching nach Kösching in gleicher Richtung. Aus Unachtsamkeit stießen offenbar beide mit ihren Fahrradlenkern aneinander. Aufgrund dessen kam die 16-Jährige nach links ab und verletzte sich an einem dortigen Zaun leicht an der linken Hand.

Die 69-Jährige stürzte jedoch zu Boden und verletzte sich schwer am Kopf. Sie wurde durch die 16-Jährige erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.