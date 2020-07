1,2 Promille 49-Jähriger riecht stark nach Alkohol – Führerschein weg

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 12. Juli, kurz vor Mitternacht, wurde in Sandersdorf in Altmannstein ein 49-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem dieser stark nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt.