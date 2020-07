Die Polizei ermittel Streit auf einer Feier – Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung auf sexueller Basis

Während einer Feier einer geschlossenen Gesellschaft in einer Gaststätte in Baar-Ebenhausen kam es zwischen Samstag, 11, Juli, 21 Uhr, und Sonntag,12. Juli, 2 Uhr, zu mehreren Anzeigen wegen sexueller Beleidigung.

Baar-Ebenhausen. Ein betrunkener Gast begrapschte insgesamt drei Frauen unsittlich. Die drei Geschädigten erstatten Anzeige. Im weiteren Verlauf der Feier kam es, als eine der Damen den Täter zur Rede stellen wollte, zu einer Bedrohungssituation. Der 35-jährige Täter verließ zusammen mit seinem gleichaltrigen Freund die Feier und ging nach Hause. Eine der Damen folgte diesen bis dorthin. Die Wohnung liegt in unmittelbarer Nähe der Gaststätte. Als sie den Täter auf die vorangegangene Beleidigung ansprach, soll dieser eine Axt aus dem Haus geholt und sich vor seiner Wohnung aufgebaut haben. Sein Freund soll ihn aufgefordert haben, die Axt wegzulegen. Die Geschädigte dreht sich dann um und ging in Richtung Gaststätte zurück. Hierbei habe sie angeblich ein Durchladegeräusch einer Waffe gehört. Als sie sich umdrehte, habe sie gesehen, wie der Täter auf sie und weitere Personen, die vor der Gaststätte standen, mit einer Langwaffe gezielt haben soll. Bei der späteren Durchsuchung des Anwesens des Beschuldigten durch mehrere Polizeibeamte und einem Polizeihund konnten weder eine Axt noch eine Langwaffe festgestellt. Lediglich in der Wohnung des Freundes konnte ein verbotenes Butterfly-Messer sichergestellt werden. Der Besitzer des Messers, der auch erheblich betrunken war, erhält eine Anzeige nach dem Waffengesetz. Gegen den Haupttäter laufen nun mehrere Anzeigen.