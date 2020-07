18-Jährigen ausgenüchtert Geburtstagsfeier in Siegenburg wird gleich mehrfach ein Fall für die Polizei

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag, 11. auf 12. Juli, fand in Siegenburg im Bereich Schönblick eine Geburtstagsfeier statt, deren Lautstärke gegen Mitternacht von Beamten der PI Mainburg reguliert werden musste.

Siegenburg. Im weiteren Verlauf des Abends musste sogar die Besatzung eines Rettungswagens hinzugezogen werden, um einen Gast aufgrund des Verdachts des Alkoholmissbrauchs in ein Krankenhaus nach Regensburg zu bringen. Höhepunkt der Feier war dann noch der Einsatz zweier Polizeistreifen gegen 3 Uhr, um einen übermäßig betrunkenen 18-Jährigen aus Ingolstadt nach Randale auf der Party in polizeilichen Gewahrsam zu nehmen. Eine Fahrt mit dem angebotenen Taxi war zuvor aufgrund fehlender Barmittel gescheitert. Eine Unterbringung im Haftraum der PI Mainburg war daher unumgänglich. Aus diesem wurde er dann am frühen Morgen entlassen, die Kosten für die Unterbringung trägt der 18-Jährige.