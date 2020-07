Außer Rand und Band 19-Jähriger verletzt Polizeibeamten

Im Rahmen einer Personenfahndung nach einer Auseinandersetzung in der Ingolstädter Innenstadt am frühen Samstagmorgen, 11. Juli, konnte gegen 2.15 Uhr eine vierköpfige Personengruppe festgestellt werden, die sich provokativ gegenüber den Einsatzkräften verhielt.

Ingolstadt. Die Gruppierung sollte deshalb kontrolliert werden. Ein junger Mann aus der Gruppe wollte sich nach Ansprache durch die Beamten vom Einsatzort entfernen, er konnte schließlich in der Johannesstraße gestellt werden. Hierbei musste der 19-jährige Ingolstädter auf Grund seines aggressiven Verhaltens mittels unmittelbaren Zwangs zu Boden gebracht werden, wobei er erheblichen Widerstand leistete und erst durch mehrere Polizeibeamte gebändigt werden konnte. Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht am Arm verletzt. Da sich der 19-Jährige nicht beruhigte, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen. Auch hierbei wehrte er sich nach Kräften, zudem wurden die Beamten mit diversen Kraftausdrücken beleidigt. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei ihm einen Wert von knapp 1,5 Promille. Gegen den Heranwachsenden wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.