Die Polizei sucht Zeugen Unbekannter wollte in einen Getränkemarkt in Langquaid einbrechen

Am Samstagabend, 11. Juli, versuchte ein bislang unbekannter Täter, in einen Getränkemarkt in der Leierndorfer Straße in Langquaid einzubrechen.