Tödlicher Unfall Mädchen (4) ertrinkt im Kratzmühler See

Foto: Iryna Denysova/123rf.com

Am Freitagnachmittag, 10. Juli, kam es am Erholungs- und Freizeitzentrum Kratzmühler See zu einem tödlichen Badeunfall, bei dem ein vierjähriges Kind verstarb.