Massive Lärmbelästigung Motorradfahrer manipuliert Auspuff und wird erwischt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 9. Juli, gegen 20 Uhr, wurde ein 33-jähriger Motorradfahrer in Kelheim in der Alleestraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten feststellen, dass der 33-Jährige am Auspuff seines Kraftrades den DB-Killer entfernte, was zu einer massiven Lärmbelästigung führte.