Blutende Beinverletzung Zehnjährige wird beim Schwimmen von Fisch gebissen und verletzt

Am Mittwochabend, 8. Juli, wurde die Polizeiinspektion Kelheim über ein verletztes zehnjähriges Mädchen informiert. Nach Befragung des Mädchens gab dieses an, dass sie gegen 21.15 Uhr mit einem 13-jährigen Jungen und einem achtjährigen Mädchen in Riedenburg im Main-Donau-Kanal beim Schwimmen war, als sie plötzlich von einem Fisch gebissen wurde.