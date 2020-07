Autos muss stehen bleiben Gleich zwei Autofahrer mit Alkohol am Steuer festgestellt

Foto: 123rf.com

In der Nacht auf Freitag, 10. Juli, zwischen 0.30 Uhr und 2 Uhr, wurden durch die Verkehrspolizei Ingolstadt in der Manchinger Straße in Ingolstadt gleich zwei Autofahrer mit Alkohol am Steuer festgestellt.