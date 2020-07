Nicht mehr ansprechbar 23-jähriger Radfahrer schwer verletzt – vermutlich alkoholisiert gestürzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 8. Juli, gegen Mitternacht, bemerkte ein Anwohner in Großgundertshausen in Volkenschwand im Bereich Ringstraße einen am Boden liegenden Radfahrer. Der 23-jährige Mann war nicht mehr ansprechbar.