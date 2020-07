Trickbetrüger Vermeintlicher Neffe fordert 50.000 Euro für „Notlage“

Foto: Gaj Rudolf/123rf.com

Ein 76-jähriger Mann aus Attenhofen erhielt am Mittwoch, 8. Juli, gegen 16 Uhr, einen Anruf von einem vermeintlichen Neffen, der zur Regulierung eines Unfallschadens dringend 50.000 Euro benötigen würde, zur Not würde auch die Aushändigung von Schmuck in der Notlage helfen.