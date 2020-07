Technischer Defekt Fahrzeug fängt während der Fahrt Feuer

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 8. Juli, um 9.45 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw in Ingolstadt die Schillerstraße in Richtung Goethestraße. Während der Fahrt bemerkte er Rauchentwicklung im Motorraum, kurz darauf fing der Wagen Feuer.