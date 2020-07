12.000 Euro Schaden Ein Verletzter bei Unfall auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Arnhofen und Offenstetten

Am Mittwochnachmittag, 8. Juli, ereignete sich in Abensberg bei der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Arnhofen und Offenstetten ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Abensberg. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 16.30 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße von Arnhofen in Richtung Offenstetten und wollte auf Höhe der Steinbruchstraße nach rechts abbiegen. Hierbei holte er beim Abbiegevorgang in einen viel zu großen Bogen aus, ein entgegenkommender 43-jähriger Pkw-Fahrer musste nach rechts ausweichen und eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine nachfahrende 38-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr dem 43-Jährigen hinten auf. Die 38-Jährige musste leicht verletzt in die Goldberg-Klinik gebracht werden, ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Pkw des 43-Jährigen wurde im Heckbereich komplett eingedrückt, am Auto des 83-Jährigen entstand kein Schaden. Der durch den Verkehrsunfall insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Die Feuerwehr Arnhofen und der Bauhof Abensberg waren zu Verkehrssicherungs- und -lenkungsmaßnahmen vor Ort.