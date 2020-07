In Abensberg Die Polizei sucht Zeugen für Einbruch in eine Fischerhütte

Im Zeitraum vom 16.06.2020 bis 24.06.2020 wurde in eine Fischhütte in Abensberg zwischen Arnhofen und Teuerting eingebrochen und es wurden mehrere Werkzeuge entwendet.

Abensberg. Nachträglich wurde bei der Polizeiinspektion Kelheim angezeigt, dass im Zeitraum vom 16. bis zum 24. Juni in eine Fischerhütte in Abensberg zwischen Arnhofen und Teuerting, abseits der B16, eingebrochen wurde. An der Seite der Hütte wurde vom bislang unbekannten Täter das Blech herausgeschnitten um in das Objekt einzudringen, im Anschluss wurden Werkzeuge und Angelzubehör im mittleren dreistelligen Wertbereich entwendet.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0 entgegen.