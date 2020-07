Unfall bei Neustadt Kontrolle über das Motorrad verloren – 22-Jähriger verletzt

Am Mittwochabend, 8. Juli, ereignete sich auf der Staatsstraße 2144 bei Neustadt an der Donau ein alleinbeteiligter Motorradunfall.

Neustadt an der Donau. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer die Staatsstraße 2144 von Neustadt kommend in Richtung Abensberg. Auf Höhe Heiligenstadt verlor er alleinbeteiligt nach einer S-Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr in den rechten Grünstreifen. Nach dem Gegenlenken fuhr er rechts in eine Böschung in ein Hopfenfeld und blieb dort verletzt liegen. Er musste mit leichten Verletzungen mit einem Rettungsdienst in die Goldberg-Klinik verbracht werden, am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.