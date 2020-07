Polizei bittet um Hinweise Unbekannter schlägt Scheiben mehrerer Handwerkerfahrzeuge ein

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Montag, 6. Juli, 17 Uhr, bis Dienstag, 7. Juli, 5.30 Uhr, wurden insgesamt vier Handwerkerfahrzeuge angegangen, die in der Hebbelstraße in Ingolstadt geparkt standen. Ein bislang unbekannter Täter schlug hierbei die Seitenscheiben ein und entwendete aus den Fahrzeugen Dokumente sowie Baustellenleuchten.