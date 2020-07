Ermittlungen laufen Pkw gerät in Gegenverkehr – 20.000 Euro Gesamtschaden

Foto: 123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 7. Juli, um 15 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger aus Rudelzhausen mit seinem VW die Kreisstraße KEH22 bei Lehen in Wolnzach, als er am westlichen Ortsteingang auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Pkw, ebenfalls ein VW, kollidierte.