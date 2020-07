Überhöhte Geschwindigkeit 20-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw und kracht gegen Trafostation

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 7. Juli, gegen 9 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße KEH19 von Abensberg in Richtung Arnhofen. An der Abzweigung zur Arnhelmstraße in Arnhofen wollte er nach rechts abbiegen. Beim Abbiegen verlor er alleinbeteiligt die Kontrolle über seinen Pkw, er kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Trafostation.