Jetzt bewerben Sicherheitswachtverbund stockt personell auf – interessierte ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht

Seit nun mehr als 25 Jahren ist die Sicherheitswacht ein fester Bestandteil der bayerischen Sicherheitspolitik. Dabei helfen die ehrenamtlichen couragierten Mitarbeiter des Verbunds in enger Zusammenarbeit mit der Polizei, Vandalismus und Ordnungsstörungen vorzubeugen, erteilen Auskünfte und geben Bürgern kleinere Hilfestellungen.

Geisenfeld. Die Stadt- und Gemeinderäte in Geisenfeld, Wolnzach und Markt Reichertshofen gaben bereits 2018 den Startschuss, eine für ihre Region zuständige Sicherheitswacht zu errichten. Fünf Mitarbeiter des Verbunds leisten seither dort Dienst und stärken als Bindeglied mit ihrer Arbeit die örtliche Polizei. „Ihre ehrenamtliche couragierte Arbeit zum Wohle der Bürger und der Sicherheit in der Region, hat sich sehr bewährt!“, so Dienststellenleiter EPHK Klement Kreitmeier.

Mit dem Stadtratsbeschluss der Stadt Vohburg an der Donau ist es nun möglich, personell aufzustocken und die Präsenz der Mitarbeiter auch für den Bereich Vohburg auszuweiten. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich ab jetzt ehrenamtlich für das gemeinschaftliche Wohl und die Sicherheit in ihrer Region einsetzen und sich als Mitarbeiter der Sicherheitswacht bei der Polizei in Geisenfeld bewerben.

Ausführliche Informationen hierzu findet man im Internet unter www.polizei.bayern.de.