Körperverletzung Familienstreitigkeit endet mit Handgreiflichkeit – Lebenspartner auf der A9 zurückgelassen

Am Dienstag, 7. Juli, um 13.30 Uhr, kam es auf der Autobahn A9 in Richtung Nürnberg bei Reichertshofen zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 42-jährigen Pkw-Fahrerin und ihrem 69-jährigen Lebensgefährten. Die beiden waren auf dem Rückweg von München, als sie während der Fahrt in lautstarken Streit ausbrachen. Im weiteren Verlauf schlug die Fahrerin ihrem Partner offenbar mehrmals mit der Hand ins Gesicht.