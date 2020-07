Zeugen gesucht Exhibitionistische Handlung im Kurpark in Kipfenberg

Foto: 123rf.com

Am Dienstagmorgen, 7. Juli, kam es zu einer unschönen Szene an den Parkplätzen hinter der Heliosklinik in Kipfenberg. Als eine 54-jährige Mitarbeiterin der Klinik gegen 6.40 Uhr ihr Auto geparkt hatte, bemerkte sie einen Mann, der in einem der dortigen Pavillons sich selbst befriedigte und sich hierbei der Frau in 10 Meter Abstand zur Schau stellte.