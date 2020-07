15.000 Euro Schaden 62-Jähriger übersieht vorfahrtsberechtigten VW Passat

Ein 62-jähriger Mainburger bog am Montag, 6. Juli, um 6.06 Uhr, in Mainburg mit seinem BMW X3 von der untergeordneten Steinbacher Straße nach links in die Wolnzacher Straße ab. Dabei übersah er einen von links kommenden VW Passat, der von einem 55-jährigen Mann aus Rohrbach gefahren wurde.