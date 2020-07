Beim Abbiegen Zwei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 6. Juli, um 16 Uhr, kam es in der Gaimersheimer Straße in Ingolstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 42-Jähriger, der mit seinem Pkw stadtauswärts fuhr und nach links abbiegen wollte, verringerte seine Geschwindigkeit und blieb stehen. Der hinter ihm fahrende Fahrer bremste ebenfalls ab.