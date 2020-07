Kripo ermittelt Angriff auf Mandatsträgerin – Zeugenaufruf

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Sonntag, 28. Juni, gegen 23.50 Uhr, wurde eine 45-jährige Mandatsträgerin Opfer eines körperlichen Angriffs. Die Frau spazierte in Kösching im Bereich der Unteren Marktstraße in der Nähe einer Grünanlage, als plötzlich ein bislang unbekannter Mann von hinten an sie herantrat und sie angriff. Während der Tat rief der Angreifer: „Ihr scheiß Linken“.