Fotoapparate geklaut Einbruchdiebstahl in Autohaus – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Samstag, 4. Juli, 13.10 Uhr, bis Sonntag, 5. Juli, 5.40 Uhr, wurde in der Nürnberger Straße in Ingolstadt in den Verkaufscontainer eines Autohauses eingebrochen. Es wurden zwei Fotoapparate, insgesamt im Wert von mehreren hundert Euro, entwendet.