Polizei bittet um Hinweise Vandalismus am Bahnhof Abensberg

Foto: Foto Bundespolizei/Florian Krauß

In blinder Zerstörungswut haben zwei vermutlich stark angetrunkene Männer am Samstag, 4. Juli, die Scheibe eines Wartehäuschens am Bahnhof in Abensberg zerstört. Der entstandene Sachschaden an der Sicherheitsverglasung beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro.